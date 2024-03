Mondly, per te 1.900€ di sconto per imparare fino a 41 lingue

Vuoi risparmiare ben 1900 euro per imparare fino a 41 lingue con un abbonamento che ti offre un accesso a vita? Hai letto bene, Mondly sconta il suo piano lifetime del 95% facendoti pagare solamente 99,99 euro! Dunque, se hai sempre desiderato imparare nuove lingue straniere non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità.

Non a caso, il costo di lezioni private può essere piuttosto elevato e non sempre i risultati che si raggiungono soddisfano le aspettative che vengono prefissate. Con Mondly l’apprendimento delle lingue in autonomia diventa invece semplice e rapido. Per semplificare i processi di apprendimento, infatti, Mondly utilizza strategie di gamification e tecnologie avanzate.

Che aspetti? Per te il piano a vita costa solamente 99,99 euro ma l’offerta è limitata! Ricorda che con Mondly sei tu a decidere come e dove studiare perchè sei libero di programmare in completa autonomia le tue routine di studio.

Mondly: cinese o giapponese?

Imparare una lingua straniera con Mondly elimina tutte le difficoltà che hai incontrato negli ambienti scolastici tradizionali. La progettazione di Mondly è stata effettuata per rispondere alle esigenze di tutti coloro che vogliono imparare una lingua in autonomia: ecco perchè oggi puoi imparare la lingua che hai sempre voluto conosce in modo semplice, divertente e veloce!

La scienza che sta dietro Mondly fa sì che questa piattaforma si differenzi da tante altre app pensate per l’apprendimento delle lingue. Focalizzandoti su frasi di uso comune, comincerai a memorizzare le parole più usate, a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochissimo tempo. Inoltre, potrai avere pronunce impeccabili e accenti naturali visto che Mondly collabora con madrelingua professionisti. L’obiettivo è quello di farti raggiungere gli obiettivi di apprendimento in poco tempo. Sei pronto per il tuo prossimo viaggio all’estero?