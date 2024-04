Mondly: per te piano a vita a -95% e app AR e Kids gratis

Imparare una nuova lingua richiede costanza ed impegno ma non solo. La scelta di un corso adeguato al proprio livello e ai propri obiettivi è indispensabile per poter raggiungere risultati ottimali in breve tempo. Con Mondly hai a portata di mano uno strumento per poter imparare la tua lingua preferita, o la lingua del luogo che hai scelto per il tuo prossimo viaggio, ad un costo veramente vantaggioso.

Con soli 99,99 euro anziché 1999,99 puoi imparare fino a 41 lingue risparmiando il 95% sul piano a vita. La promozione è limitata e scade a breve: se vuoi investire il tuo denaro su un’app che ha ricevuto nel corso degli anni numerosi premi grazie al successo riscontrato, non perdere altro tempo!

Lo sai che puoi imparare le lingue in modo semplice e divertente? Scegli tra inglese, spagnolo, francese, russo, cinese, giapponese, coreano, e tedesco e tantissimi altri idiomi!

Immergiti nelle lingue con Mondly

Mondly è un’app di lingue in grado di simulare una vera e propria immersione linguistica. Proprio per questo motivo, la usano 100 milioni di persone in tutto il mondo. Grazie al duro lavoro effettuato per la progettazione, che ha visto impegnati specialisti di lingue per rendere l’apprendimento facile e divertente, questa app oggi rappresenta una valida alternativa alle lezioni tradizionali. Non mancano, infatti, tecnologie avanzate e strategie di gamification che consentono di apprendere in modo rapido.

La speciale promozione attualmente in corso, oltre ad offrire il piano a vita a soli 99,99 euro anziché 1999,99, ti dà l’accesso gratuito alle app AR e Kids. Non a caso, Mondly AR rende l’apprendimento coinvolgente e innovativo grazie a lezioni in realtà aumentata, mentre Mondly Kids è adatto all’apprendimento delle lingue per i più piccoli visto che i metodi utilizzati sono stati studiati attentamente per offrire lezioni semplici e divertenti.