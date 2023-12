Mondly: promozione esclusiva, impara 41 lingue a soli 99,99€ con il piano a vita

Sul sito di Mondly è disponibile una promozione esclusiva che avrà termine alla mezzanotte di oggi: il piano a vita è in offerta a soli 99,99€, grazie al maxi sconto del 95% sul prezzo di listino (pari a 1.999,99€). Trattandosi di una licenza a vita è previsto un solo pagamento che resterà valido per sempre. Ecco il link all’offerta.

Mondly è stata votata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, con un numero di download impressionante (110 milioni). Ad oggi figura tra le migliori applicazioni per imparare le lingue, con la possibilità di studiarne oltre 40.

Il piano a vita di Mondly è in sconto del 95%

Con Mondly è possibile imparare l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco. Inoltre si ha l’opportunità di apprendere l’arabo, il persiano, l’ebraico, il portoghese, il catalano, l’olandese e lo svedese. E tante altre lingue ancora.

Una delle sue caratteritiche chiave è la combinazione di esercizi basati sul riconoscimento vocale, sulle lezioni in realtà aumentata e sulla conversazione. Tutti esercizi che hanno l’obiettivo di imparare una nuova lingua come madrelingua.

Alla base del successo di Mondly vi è una solida scienza neurale unita a tecnologie all’avanguardia, il cui scopo è di far parlare una nuova lingua il più velocemente possibile. Ciò che rende diversa questa applicazione dalle altre è il focus sulle frasi e non sulle singole parole (come avviene nei corsi tradizionali): così facendo, gli utenti possono focalizzarsi sulle frasi di uso comune, memorizzarle, formare frasi e prendere parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

L’accesso a vita di Mondly è in offerta a 99,99€: rispetto al prezzo di listino di 1.999,99€, puoi risparmiare la bellezza di 1.900€.

