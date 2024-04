Mondly: sconto del 95% sul piano a vita e Mondly AR e Mondly Kids in omaggio

Approfitta dello sconto del 95% sul piano a vita di Mondly, la piattaforma che ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue con tecnologia all’avanguardia.

Il metodo innovativo fa di questa piattaforma online un ambiente rivoluzionario. Con corsi disponibili in 41 lingue e oltre 1000 combinazioni linguistiche, Mondly permette di apprendere una nuova lingua partendo dalla propria madrelingua. Le lezioni sono progettate per coprire una vasta gamma di argomenti, fornendo vocabolario essenziale, esercizi di conversazione, strumenti grammaticali e tabelle di coniugazione.

Sconto del 95% sul piano a vita di Mondly: tecnologia e divertimento tue per sempre

La piattaforma incoraggia una pratica costante attraverso lezioni quotidiane, consentendo agli studenti di concentrarsi su frasi di uso comune e di ascoltare madrelingua per una pronuncia corretta. Inoltre, Mondly utilizza un Chatbot avanzato con riconoscimento vocale per simulare conversazioni reali, offrendo un’esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente.

Mondly si avvale anche di strumenti di realtà aumentata (Mondly AR) e realtà virtuale (Mondly VR), che replicano situazioni di vita reale per un apprendimento ancora più immersivo. Queste tecnologie innovative permettono di vivere l’apprendimento delle lingue come mai prima d’ora, rendendo l’esperienza sia efficace che divertente.

Per i più piccoli, Mondly Kids offre un modo giocoso e interattivo per imparare nuove lingue. Integrando giochi educativi, assicura che anche i bambini possano godere dei benefici dell’apprendimento linguistico in un formato adatto alla loro età e al loro livello di comprensione.

Mondly non si limita all’ambito personale ma si estende anche al contesto aziendale con “Mondly by Pearson for Business”, fornendo soluzioni linguistiche personalizzate per ambienti di lavoro multilingue.

Mondly è un partner fidato nella crescita personale e professionale. Con lo sconto del 95% sul piano a vita, ora è il momento ideale per investire nel tuo futuro linguistico. Mondly AR e Mondly Kids vengono offerti in omaggio, aggiungendo ancora più valore a questa opportunità imperdibile.