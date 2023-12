Moneyfarm: la piattaforma sicura per investire con fiducia

Se stai cercando un modo semplice, sicuro e trasparente per investire i tuoi risparmi, la soluzione che fa per te può essere Moneyfarm, la piattaforma di consulenza finanziaria indipendente che ti offre un piano di investimento su misura per i tuoi obiettivi.

Moneyfarm: un unico posto dove investire in sicurezza

Moneyfarm nasce dalla combinazione di risorse tecnologiche e umane, che ti permettono di avere un portafoglio diversificato e ottimizzato per il tuo profilo di rischio, monitorato e aggiustato costantemente da esperti consulenti. In questo modo, puoi delegare le scelte di investimento a dei professionisti, ma con la trasparenza di una piattaforma online semplice e accessibile 24 ore su 24 e un consulente dedicato a tua disposizione.

Moneyfarm è autorizzata e regolamentata dalla Consob in Italia, e vanta Poste Italiane e Allianz tra i suoi principali investitori. I tuoi investimenti ed il tuo capitale rimangono separati dal suo e sono sempre protetti da Saxo Bank, una delle banche più solide al mondo.

Il portafoglio Liquidità+ ti permette anche di investire con più fiducia e dai più valore alla tua liquidità, grazie a un rendimento lordo annualizzato ad oggi superiore al 3,9% e una esposizione al rischio ridotta. Questo portafoglio è composto da fondi monetari e obbligazionari a breve termine, che offrono una maggiore stabilità e sicurezza rispetto ai mercati azionari.

Prova Moneyfarm gratis e scopri il tuo profilo di rischio e il tuo portafoglio ideale. Se sei soddisfatto, è sufficiente effettuare il primo versamento sul tuo conto Moneyfarm per iniziare. Il deposito minimo parte da 5.000 euro, ma puoi anche investire somme più elevate e beneficiare di costi di gestione ancora più bassi.

Per attivare il profilo sono necessari soltanto pochi passaggi. Innanzitutto dovrai definire gli obbiettivi del tuo investimento e identificare il profilo di rischio attraverso un questionario online. Fatto ciò riceverai il tuo portafoglio sulla base del tuo profilo. Se sei soddisfatto del piano generato per te, puoi già cominciare a investire con un primo versamento sulla piattaforma.

