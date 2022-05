MoneyGram punta sulle Stablecoin: un ponte tra crypto e valuta fiat

MoneyGram International è al lavoro su un progetto ambizioso. Il colosso dei servizi di trasferimento transfrontaliero nel mondo ha annunciato una collaborazione molto interessante per chi è affezionato al mondo crittografico.

In pratica, MoneyGram avrebbe consolidato una partnership con la blockchain Stellar. L’obiettivo è quello di diventare un ponte tra Stablecoin, criptovalute e valuta fiat. Per far questo si è dato il via alla realizzazione di una piattaforma basata proprio su stablecoin per trasferire denaro.

A questo si dovrebbe aggiungere a breve un altro accordo, molto simile, ma questa volta con protagonista Bitcoin e non Stellar. Infatti, MoneyGram sarebbe in trattativa con alcune società, tra cui Chivo, che forniscono portafogli digitali in El Salvador.

Ad aver rivelato tutte queste novità è stato proprio il CEO di MoneyGram, Alex Holmes, durante un’intervista ai microfoni di Bloomberg. Il noto quotidiano ha affermato che “la società lancerà presto la piattaforma blockchain StellarCompany per Stellar“.

MoneyGram vuole competere nel mondo crittografico

Anche MoneyGram si è svegliata dal lungo sonno che la teneva lontana dal mondo crittografico. Perciò ha deciso di rimboccarsi le maniche e promuovere un progetto che permetta al suo servizio di competere anche nel mondo di Bitcoin e delle Stablecoin. La sua ambizione è stata descritta in una frase pronunciata da Holmes:

Stiamo cercando di essere un ponte dal mondo delle criptovalute al mondo fiat.

Per far questo MoneyGram realizzerà un servizio in grado di permettere agli utenti con portafoglio Stellar di trasferire USD Coin di Circle ad altri utenti, i quali potranno poi riceverli e incassarli in valuta fiat attraverso la sua rete.

In questo progetto rientra anche Bitcoin che da un anno è diventato moneta a corso legale in El Salvador. Ed è proprio in questo Paese che MoneyGram si sta affacciando così da proporre un accordo per entrare a piene mani nei nuovi trasferimenti gestiti dalle società che, come Chivo, offrono portafogli digitali:

Se un paese come El Salvador renderà Bitcoin senza soluzione di continuità con i dollari USA nel Paese, penso che i consumatori, tramite MoneyGram, dovrebbero essere in grado di trasferire Bitcoin in El Salvador o trasferire dollari e convertirli in Bitcoin. Se è lì che sta andando il mondo, partecipiamo a quel mondo e vediamo come possiamo aiutare a realizzare questa opportunità.

