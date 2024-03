Monitor 27" QHD per una visione SPETTACOLARE, firmato Philips a 140€

Metti sulla scrivania un monitor 27″ di Philips e passa ogni paura. Se sei alla ricerca di uno schermo ottimo per un utilizzo quotidiano, lavoro e qualcosina in più con questo modello hai tutto a portata di mano. Dimensioni perfette, risoluzione avanzata e design moderno.

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per concludere un affare. Grazie al 32% di sconto te lo porti a casa con appena 137€. Cosa aspetti? Collegati al volo e acquistalo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor 27″ Philips, un prodotto eccezionale

27 pollici sono il punto di partenza. Secondo me è la dimensione perfetta per uno schermo da utilizzare nel quotidiano e che ti possa offrire una visione confortevole e ampia senza esagerazioni. Con il modello di Philips che ti sto consigliando, metti sulla scrivania un monitor di ottima qualità.

Con attacco VESA dalla sua parte puoi decidere sia per il montaggio con pedana che per l’attacco al muro o al braccetto se hai bisogno di più mobilità. Gli unici limiti che ci sono, sono quelli che imponi tu.

Ma venendo a noi, hai un display LED con risoluzione QHD e 75Hz di refresh rate per contenuti che scorrono lisci come l’olio e di elevata qualità. Lo streaming? Un altro livello grazie ai colori vividi e realistici.

Non mancano all’appello tecnologie aggiuntive come il FreeSync e rullo di tamburi, ci sono anche gli altoparlanti.

Non perdere un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo monitor 27″ di Philips a soli 137,99€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.