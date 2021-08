Monitor Acer Nitro: 23.8" FullHD e 165Hz a soli 159,90€

Acer Nitro è una gamma di display che della qualità la propria vocazione in ogni singolo dettaglio tecnico. Quest'oggi potreste acquistare il modello da 23.8″ al prezzo di 159,90 euro invece di 229,90 euro. Lo sconto del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di ben 70 euro.

Acer Nitro: monitor perfetto per ogni occasione

Il design estremamente aggressivo, infatti, è soltanto un simbolo di quelle che sono le ambizioni Acer, ma si ferma al rappresentarle fisicamente in una scocca spigolosa e robusta. Il valore aggiunto, invece, è all'interno.

La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina le interruzioni e le interferenze durante il gameplay, sincronizzando il refresh rate del monitor da gaming con il frame rate del computer per una grafica fluida e reattiva. Scoprite un gameplay veloce e privo di rallentamenti con il monitor gaming 165 Hz overclocking e display IPS Full HD (1920×1080). Anche quando l'azione si fa frenetica, la risposta di 2ms assicura immagini chiare e a fuoco.

Proteggete gli occhi dall'affaticamento grazie ad Acer BlueLightShield e Flickerless. Affrontate lunghe sessioni di gioco sul vostro computer da gaming senza il fastidio dei riflessi del monitor con le tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming. Il supporto HDR migliora la qualità e il contrasto del vostro monitor gaming Acer Nitro ed esaltate il gameplay portandolo ad un livello superiore, con una maggiore precisione dei colori.

Un monitor perfetto per il gaming, ideale per l'azione, pensato per trasformare il display in una finestra che ha una visione immediata in sync sulle più intense azioni di gioco. Insomma, tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 159,90 euro invece di 229,90 euro e non potete assolutamente farvelo scappare!