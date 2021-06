Monitor Acer Predator da 24,5" e 144Hz: ottimo prezzo su Amazon!

Siete alla ricerca di un ottimo schermo per la vostra postazione da gaming? Oggi potete approfittarne dell'incredibile Acer Predator XB253QGP per avere un'idea della qualità offerta: il monitor da 24,5 pollici oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Garantito tra le altre cose il supporto all'HDR e alla tecnologia G-SYNC di NVIDIA.

Acer Predator XB253QGP in offerta su Amazon

Dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento 144 Hz, integra gli altoparlanti per un'esperienza multimediale completa. Il design ZeroFrame riduce al minimo i bordi intorno allo schermo. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort. La tecnologia NVIDIA G-SYNC Compatible assicura un’esperienza di gioco unica, eliminando l’effetto screen tearing. Il tempo di risposta Fast LC 2 ms(G2G), 0.9 ms(G2G Min.) dello schermo elimina le sfocature e i disturbi visivi attorno alle immagini in movimento risulteranno praticamente inesistenti.

Un monitor adatto sia al gaming sia alla produttività. Al prezzo di 239,90 euro invece di 299,90 euro come da listino è un'occasione da non lasciarsi sfuggire per chi sta allestendo una nuova postazione desktop o ha intenzione di aggiornare quella in uso. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita.