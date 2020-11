Monitor Asus con webcam: ottimo per lo smart working e scontato

Nella miriade di offerte proposte da Amazon in questi giorni, vi riportiamo un discreto calo di prezzo su un monitor ideale per lavorare ma non solo. Si tratta dell’Asus BE24EQK Business, un monitor con webcam integrata perfetto per lo smart working e le lezioni a distanza.

Monitor Asus BE24EQK: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, la soluzione di Asus propone una diagonale di 24 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD (1920×1080). Il monitor offre tutte le tecnologie con cui Asus ha abituato i suoi utenti, come la funzione Flicker Free o il Low Blue Light per ridurre l’affaticamento dovuto alla luce blu. Presente anche l’attacco VESA che permette di fissare il monitor direttamente al muro o ad un braccio per scrivania.

Caratteristica distintiva del monitor però, come anticipato, è la webcam integrata. Nella parte alta infatti offre una videocamera in grado di riprendere immagini Full HD a 30 frame per secondo. La webcam può essere sia ruotata che inclinata per ottenere il corretto angolo di visione durante le videochiamate e dispone di una configurazione a due microfoni, di cui uno per la cancellazione del rumore. La cam inoltre garantisce la privacy grazie ad un piccolo otturatore che copre l’obbiettivo quando non è utilizzata.

Dal punto di vista della connettività abbiamo tre possibilità di connessione grazie agli ingressi HDMI, DisplayPort e D-Sub. Solo tre giorni fa il monitor costava 239 euro, ma oggi potete acquistarlo ad un prezzo di soli 198 euro su Amazon grazie al calo di prezzo che permette un risparmio di oltre 40 euro.