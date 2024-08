Monitor Asus ProArt da 27": un'OCCASIONE da prendere al volo

Il monitor Asus ProArt Display da 27″ è un’opzione imperdibile per i professionisti della grafica, del video editing e della fotografia. Il pannello IPS da 27″ con un rapporto di 16:9 e un design senza cornice è una vera e propria opera d’arte, perfetta per creare altre opere d’arte. Questo monitor garantisce una precisione cromatica eccezionale, grazie alla calibrazione e ai test effettuati in fabbrica, certificati da Calman, con un valore di ΔE inferiore a 2. Questo significa che ciò che vedi sullo schermo è quanto di più vicino alla realtà, un aspetto fondamentale per chi lavora con immagini e video.

Attualmente in sconto del 12% su Amazon, questo è un buon momento per acquistarlo al prezzo speciale di soli 236,60 euro, anziché 267,90 euro.

Monitor Asus ProArt da 27″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La gamma di colori offerta è straordinaria: 100% sRGB e 100% Rec. 709, il che assicura che ogni dettaglio delle vostre foto e video sia puro, chiaro e realistico. Che tu stia lavorando su progetti di color grading o editing fotografico, il monitor ProArt Display ti offre i preset ProArt per una rapida regolazione della gamma colori. Questi preset consentono di adattare rapidamente il display alle esigenze specifiche del tuo lavoro, migliorando la tua efficienza e precisione.

Le opzioni di connessione sono molteplici e flessibili, con DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI (v 1.4) e un hub USB integrato che supportano al meglio il tuo lavoro. Questo significa che potrai collegare facilmente il monitor a vari dispositivi e configurazioni, rendendolo un elemento centrale nella tua postazione di lavoro.

Il comfort di utilizzo è garantito dal supporto ergonomico con attacco VESA integrato. Questo permette di regolare l’inclinazione, la rotazione, il perno e l’altezza del monitor secondo le tue esigenze, riducendo l’affaticamento visivo e migliorando la postura durante le lunghe sessioni di lavoro.

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare l’Asus ProArt Display da 27″ con uno sconto del 12%. Questa offerta lo rende ancora più interessante, offrendo un’opportunità unica per migliorare il tuo flusso di lavoro con un monitor di altissima qualità a un prezzo più conveniente di soli 136,60 euro.