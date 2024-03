Monitor ASUS TUF Gaming 28" UHD 4K in fantastica OFFERTA A TEMPO

Un’offerta a tempo per esaltare al massimo l’esperienza di gioco con il tuo PC. Su Amazon oggi puoi acquistare il magnifico monitor da gaming ASUS da 28 pollici con risoluzione 4K e appartenente alla linea TUF Gaming in sconto a 319 euro. Una fantastica opportunità che durerà ancora per qualche ora: meglio approfittarne il prima possibile.

Monitor ASUS TUF Gaming in offerta: la scheda tecnica

Il monitor è dotato di un avanzato pannello IPS DCI-P3 per offrirti un’esperienza di gioco coinvolgente, arricchita da una grafica nitida e dettagliata. La risoluzione Ultra HD permette ad ogni dettaglio di prendere vita sullo schermo.

La tecnologia FreeSync Premium solleva il tuo gameplay ad un livello superiore, eliminando difetti visivi e frame rate irregolari. Con una fluidità di immagine impeccabile, potrai goderti sessioni di gioco senza interruzioni.

La compatibilità con HDR10 garantisce colori e luminosità di livello superiore rispetto ai monitor standard, mentre la tecnologia Shadow Boost migliora i dettagli delle immagini, illuminando le aree scure senza compromettere quelle chiare.

Per concludere, il supporto Adaptive-Sync offre la massima flessibilità, consentendoti di sfruttare al meglio le potenzialità della tua scheda grafica preferita. Approfitta dello sconto lampo e portati a casa questo magnifico monitor a soli 319 euro.