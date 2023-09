Monitor BenQ 32" Ultra HD in OFFERTA su Amazon (-22%)

Per aggiornare la tua postazione di lavoro con un monitor di qualità non possiamo che consigliarti questo BenQ da 32 pollici con risoluzione Ultra HD che puoi acquistare all’incredibile prezzo di 289,99 euro invece di 370. Un’occasione da non perdere in offerta Amazon.

Monitor BenQ 32 pollici in super offerta: le caratteristiche

Questo straordinario monitor da 32 pollici offre una risoluzione Ultra HD (3840 x 2160), che ti permetterà di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti. Che tu stia guardando film, lavorando su progetti creativi o giocando, la qualità dell’immagine sarà semplicemente sbalorditiva.

Ma il monitor BenQ EW3270U non si ferma qui. Supporta anche l’HDR (High Dynamic Range), che aumenta la gamma dinamica tra bianco e nero, offrendo una qualità dell’immagine ancora migliore. I colori saranno più vividi e realistici che mai, con una nitidezza e dei dettagli straordinari.

La tecnologia Brightness Intelligence Plus è un’altra caratteristica incredibile di questo monitor. Questa tecnologia intelligente regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base ai contenuti visualizzati sullo schermo e alle condizioni di luce ambientali. Ciò significa che potrai goderti sempre la migliore qualità dell’immagine senza sforzo, senza dover regolare manualmente le impostazioni.

Inoltre, grazie alle tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free, potrai ridurre l’affaticamento degli occhi e proteggere la tua vista anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Sarà come avere un’assistente personale per il benessere dei tuoi occhi.

Infine, la connettività di questo monitor è davvero impressionante. Dispone di ingressi HDMI 2.0, DP 1.2, USB-C e DisplayPort, che ti permettono di collegare facilmente una vasta gamma di dispositivi, dal computer portatile alla console di gioco. Avrai la flessibilità di utilizzare il monitor come meglio preferisci, in base alle tue esigenze.

Quindi, se stai cercando un monitor che offra un’esperienza visiva eccezionale, non perdere questa occasione. Il monitor BenQ EW3270U è attualmente in offerta su Amazon a soli 289,99 euro, anziché 370. È un affare che non puoi lasciarti sfuggire per migliorare il tuo spazio di lavoro o di intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.