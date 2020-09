Il monitor borderless HP 24F in offerta a -31%

Il monitor HP 24F è il migliore che potrete acquistare oggi, soprattutto per via dell’offerta su eBay che lo propone al prezzo di 109,99 euro senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio in pochi giorni. La sua ampia diagonale da 23,8 pollici lo rende ideale per gestire più finestre in contemporanea, in perfetto stile multitasking come impone il lavoro da casa in smart working.

HP 24F: design e qualità dell’immagine

Il pannello con superficie antiriflesso ha risoluzione Full HD e tempo di risposta pari a 5 ms. E per il tempo libero non manca nemmeno il supporto alla tecnologia AMD FreeSync che migliora l’esperienza offerta durante la riproduzione dei contenuti multimediali e il gaming. A completare l’elenco delle caratteristiche la modalità Low Blue Light che regola l’emissione della luce così da non affaticare gli occhi.

Tutto questo con un design borderless: le cornici che circondano lo schermo su tre dei quattro lati sono molto sottili. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e VGA per il collegamento di computer o altri dispositivi. Con lo sconto del 31% sul prezzo di listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.