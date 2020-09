Raffredda il laptop con questa ventola USB

Chi ogni giorno si trova a trascorrere parecchie ore in compagnia del proprio laptop sa bene come le lunghe sessioni di lavoro o navigazione (e perché no, anche gaming) provochino inevitabilmente un surriscaldamento del computer. Una soluzione adatta ai più è quelle costituita da OPOLAR LC06, una vera e propria ventola USB per la dissipazione del calore, oggi proposta in sconto al prezzo di 25,49 euro su Amazon.

OPOLAR LC06 tiene il laptop al fresco

Può essere impostata per il funzionamento automatico oppure manuale così da intervenire sulla velocità di rotazione (sono 13 quelle selezionabili) e di conseguenza sulla silenziosità. Non manca un piccolo display LED che mostra la temperatura del flusso d’aria. Le dimensioni sono 19,1×12,2×6,6 cm, il peso si attesta a 73 grammi.

OPOLAR LC06, oggi acquistabile su Amazon con lo sconto del 15% sul prezzo di listino, supporta i computer portatili con un’apertura laterale o posteriore. Un’alternativa da considerare alle più classiche basi per il raffreddamento del laptop, più semplice da trasportare grazie al suo ingombro ridotto.