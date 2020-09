Monitor business in sconto su Amazon

Tra le offerte che Amazon propone quotidianamente oggi ce n’è una davvero interessante su un monitor indirizzato all’utilizzo professionale, con una diagonale di ben 43 pollici, studiato specificamente per le attività commerciali che desiderano tenere in bella mostra il proprio operato.

Monitor: Samsung BET-H Business TV a soli 299 euro

Nel dettaglio parliamo del Samsung BET-H Business TV, un monitor con risoluzione 4K, dotato anche di decoder integrato DVB-T2 studiato appositamente per locali di piccole o medie dimensioni. Il TV è caratterizzato da funzioni specifiche che aiutano lo sviluppo della propria attività. Il monitor può essere controllato completamente da remoto attraverso l’app dedicata, che include opzioni specifiche business e permettere di pubblicare immagini in tempo reale direttamente dal proprio smartphone.

Il pannello inoltre è dotato, come detto, di risoluzione 4K, High Dynamic Range (HDR) e Crystal Display, una tecnologia esclusiva di Samsung che garantisce colori brillanti, oltre ad un processore per un upscaling di qualità per qualsiasi immagine venga riprodotta a schermo, anche con risoluzione inferiore. Infine dettaglio decisamente importante è la garanzia di ben 3 anni con assistenza gratuita sul posto, ed un tempo di funzionamento garantito di 16 ore continue per 7 giorni alla settimana.

Il prezzo? Solo 299 euro. Si tratta tuttavia di un’offerta a tempo, ragione per cui vi consigliamo di approfittarne subito.