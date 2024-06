Monitor curvo AOC Gaming da 27" con 165Hz e risoluzione QHD a soli 179€ su Amazon

AOC Gaming CQ27G2S: caratteristiche principali

Partiamo dal pezzo forte: il pannello curvo 1500R da 27 pollici con risoluzione QuadHD e un refresh rate di ben 165 Hz. A questo prezzo, trovare un monitor che vi offre una fluidità così elevata è come trovare una pozione leggendaria in un gioco di ruolo. Non è finita qui: il monitor supporta FreeSync Premium e vanta un tempo di risposta di 1 ms, perfetto per chi non vuole perdere nemmeno un frame durante le partite più intense con tanto di supporto HDR10 per giochi ad alta velocità in tutto il loro splendore.

Il pannello VA ( Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi. Il monitor è dotato di tutto ciò che vi serve: ingressi VGA, HDMI e DisplayPort. Potrete quindi collegarlo a qualsiasi dispositivo senza problemi. La tecnologia MPRT (Moving Picture Response Time) è la vostra bacchetta magica contro il ghosting e la sfocatura, assicurando che ogni immagine sia cristallina e ogni movimento sia fluido come un incantesimo ben lanciato.

La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor, offrendo un’esperienza di gioco impeccabile anche nelle situazioni più frenetiche. E non preoccupatevi se il frame rate cala sotto la frequenza di aggiornamento: la funzione LFC (Low Framerate Compensation) vi copre le spalle. Per i giocatori più competitivi, la modalità AOC Low Input Lag ottimizza i tempi di risposta, garantendo che i vostri input siano istantanei.

Quindi, non perdete tempo! Con l’offerta Amazon, potete portarvi a casa il monitor AOC Gaming CQ27G2S a soli 179,89 euro. E se il vostro portafoglio piange ancora un po’, ricordate che potete pagarlo in comode rate. Ma attenzione, questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettatevi e non lasciatevela scappare!