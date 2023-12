Monitor da gaming 27": FHD, 165Hz e 1ms in SUPER SCONTO su Amazon

Per la vigilia di Natale regalati un super acquisto che ti verrà consegnato subito dopo Santo Stefano: il monitor da gaming di AOC da 27 pollici con risoluzione Full HD, pannello 165Hz e tempi di risposta da 1ms in offerta a soli 169 euro, al minimo storico assoluto.

Monitor da gaming 27 pollici AOC: un super prezzo

Il monitor da gaming AOC è progettato per portare l’azione direttamente sotto i tuoi occhi, con una qualità visiva straordinaria e prestazioni impeccabili. La tecnologia Flicker Free e la modalità Low Blue contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi, offrendoti ore di gioco senza sforzo.

Entra nel mondo del gaming con riflessi ultra-rapidi grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz e al tempo di risposta di 1 ms. La modalità Low Input Lag ti permette di ottimizzare i tuoi riflessi, garantendo che ogni tua mossa venga catturata istantaneamente.

Grazie al pannello IPS, godrai di un angolo di visione stabile e di colori vibranti. La risoluzione Full HD offre dettagli nitidi e chiari, mentre la regolazione in altezza di 130 mm ti consente di personalizzare la tua esperienza di visualizzazione.

Con connessioni versatile, incluse HDMI, DisplayPort e USB hub, potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. La cornice sottile e gli altoparlanti integrati completano il pacchetto per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Prendi il controllo del campo di gioco con il monitor da gaming AOC – un regalo perfetto per te o per il tuo compagno di giochi! Non farti sfuggire questa opportunità di portare la tua esperienza di gioco al livello successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.