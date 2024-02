Monitor da gaming 27 pollici 144Hz QHD al MINIMO STORICO Amazon

C’è un minimo storico davvero imperdibile su Amazon per il Koorui GN03, un ottimo monitor da gaming da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento a 144Hz che solo per oggi puoi acquistare a 189,99 euro invece di 249,99. Il modo migliore per portare ad un livello successivo la tua esperienza di gioco.

Koorui GN03: le caratteristiche di questo monitor da gaming

Il monitor offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua alta risoluzione e alla chiarezza delle immagini: la risoluzione 2K garantisce immagini dettagliate e un campo visivo più ampio, offrendo effetti visivi sorprendenti.

Strizzando l’occhio agli appassionati di gaming, il monitor offre un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 144 Hz, garantendo un’esperienza di gioco fluida e priva di ritardi o sfocature. È inoltre compatibile con la tecnologia AdaptiveSync. E per non farsi mancare niente le modalità di gioco RTS/FPS, il mirino e il timer arricchiscono ulteriormente l’esperienza.

Dal punto di vista cromatico, il monitor offre una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 100% sRGB e del 90%, garantendo colori vividi e fedeli alla realtà. Il rapporto di contrasto statico 3000:1 e il rapporto di contrasto dinamico 20000000:1 assicurano un contrasto chiaro e nitido, mentre la modalità HDR 10 supporta la riproduzione di video HDR per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Infine, per le connessioni, il monitor è dotato di porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 e uscita audio, offrendo la possibilità di collegare una varietà di dispositivi e sperimentare un suono eccezionale. Approfitta dunque di questo minimo storico e acquistalo solo per oggi a 189,99 euro invece di 249,99.