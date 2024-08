Monitor da gaming BenQ 27" FHD 100Hz a 109,99€: offerta a tempo Amazon

BenQ GW2790E è un monitor da gaming pensato per chi vuole risparmiare, ma senza rinunciare alle prestazioni. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 109,99 euro invece di 149, con spedizione Prime inclusa per la consegna immediata.

Le caratteristiche del monitor BenQ GW2790E

Il monitor è capace di unire prestazioni eccezionali e comfort visivo: la frequenza di aggiornamento di 100Hz permette di avere transizioni fluide e reattive, essenziali per il gaming e per qualsiasi attività che richiede un’alta velocità di risposta.

Il pannello IPS da 27 pollici è in grado di offrirti colori vivaci e ampi angoli di visione, con modalità specifiche come Gioco, Coding e ePaper che ottimizzano la leggibilità e il benessere degli occhi a seconda di quello che stai facendo.

Il monitor è dotato della tecnologia Low Blue Light Plus, che riduce le radiazioni blu-violette dannose per gli occhi, mentre la tecnologia Brightness Intelligence regola automaticamente la luminosità in base ai contenuti su schermo e all’illuminazione circostante.

Un monitor che non costa troppo, ottimo per il gaming e non solo, capace di darti belle soddisfazioni. Oggi può essere tuo a soli 109,99 euro invece di 149.