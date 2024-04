Monitor da gaming curvo 27" FHD 240Hz 0,5ms in offerta al MINIMO STORICO

Il monitor curvo AOC Gaming da 27 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento 240Hz e tempo di risposta a 0.5ms è disponibile in offerta su Amazon al suo minimo storico assoluto: 189 euro invece di 229. Una grande occasione per aggiornare la tua postazione da gioco con un prodotto di altissima qualità.

Un monitor dunque che nasce per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e senza compromessi. Ti ho già parlato delle caratteristiche premium per un prodotto di questa categoria, come una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,5 ms, ma c’è anche molto altro da scoprire.

Ad esempio, la tecnologia Low Blue Light che riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate e la tecnologia FreeSync Premium che permette al monitor di sincronizzare a frequenza di aggiornamento del display con la velocità di frame della tua scheda grafica.

Il design del monitor include poi una serie di caratteristiche ergonomiche, come l’altezza regolabile fino a 130 mm e la possibilità di inclinare, ruotare e orientare lo schermo per ottenere il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

Con una luminosità di 300 cd/m² e un rapporto di contrasto di 3000:1, il monitor offre immagini luminose e vivaci con neri profondi e dettagli nitidi. Le porte HDMI, DisplayPort e le quattro porte USB 3.2 assicurano infine una connettività versatile con tutti i tuoi dispositivi gaming e accessori.

