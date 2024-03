Monitor da gaming curvo MSI 31" 4K in OTTIMO AFFARE su Amazon (-15%)

I tuoi videogiochi preferiti avranno totalmente un altro aspetto grazie a questo monitor da gaming curvo di MSI da 31 pollici con risoluzione UHD 4K e tempo di risposta a 1ms che puoi acquistare oggi in offerta su Amazon a soli 299 euro. In più, scegliendo Cofidis al checkout, puoi pagarlo in comode rate a tuo piacimento a tasso zero.

Monitor da gaming curvo in offerta: le caratteristiche

Il monitor da gaming curvo MSI G321CUV offre un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati. Il pannello ha un tasso di curvatura di 1500R, che offre un comfort ottimale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi i giochi.

La risoluzione UHD fino a 3840×2160 ti offre immagini dettagliate e nitide, permettendoti di esplorare scenari di gioco più ampi e coinvolgenti. Inoltre, la tecnologia HDR garantisce colori vividi, una gamma dinamica più ampia e dettagli più nitidi.

Con il primo sintonizzatore nero intelligente al mondo, anche le scene notturne saranno chiare e ricche di dettagli, mentre la tecnologia Anti-Flicker riduce l’affaticamento degli occhi, assicurando una visione confortevole anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Prestazioni elevate, qualità, design e comfort: a questo monitor da gaming non manca davvero niente. Acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 299 euro.