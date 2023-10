Monitor da gaming LG 32" 165Hz QHD in STREPITOSA OFFERTA PRIME

La Festa delle Offerte Prime ti dà l’occasione di aggiornare la tua postazione da gioco con un pezzo da novanta. Il monitor da gaming LG32GN63T con pannello QHD 165Hz da 32 pollici può essere tuo al minimo storico assoluto: 279,99 euro invece di 359,99.

Una grande occasione riservata agli abbonati Amazon Prime. Quindi, se non sei iscritto, approfitta della prova gratuita di 30 giorni.

Monitor da gaming LG in super offerta

Questo monitor UltraGear da 32 pollici offre prestazioni di alto livello che renderanno le tue sessioni di gioco ancora più coinvolgenti. La risoluzione QuadHD 2560×1440 garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 165Hz assicura un’esperienza di gioco fluida e senza sfarfallii. Inoltre, con un tempo di risposta di soli 1ms (MBR), non dovrai preoccuparti di ritardi o effetti fantasma durante le tue partite più intense.

Il monitor LG 32GN63T è compatibile sia con la tecnologia NVIDIA G-Sync sia con AMD FreeSync Premium. Ciò significa che otterrai un’esperienza di gioco senza scatti e senza strappi, indipendentemente dalla scheda grafica che stai utilizzando. Il risultato è un gameplay estremamente fluido, ideale per i titoli competitivi e per le avventure graficamente intense.

Grazie alla certificazione HDR 10 (High Dynamic Range) e una luminosità di 350 cd/m2, potrai goderti una gamma dinamica di colori sorprendentemente vividi e dettagli straordinari. Ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti sarà reso in modo chiaro e realistico, permettendoti di immergerti completamente nell’azione.

Il monitor LG 32GN63T offre una serie di funzioni aggiuntive progettate per migliorare la tua esperienza di gioco. Il Black Stabilizer aumenta la visibilità nelle scene buie, mentre la modalità Dynamic Action Sync (DAS) riduce al minimo il ritardo di input per una risposta più immediata. Inoltre, la funzione Crosshair ti aiuta a mirare con precisione nei giochi sparatutto.

Oltre alle prestazioni di gioco eccezionali, questo monitor offre anche funzioni di multitasking avanzate. Lo Screen Split ti consente di suddividere lo schermo in diverse finestre per una maggiore produttività, mentre la modalità Reader Mode (Low Blue-Light) riduce l’affaticamento visivo durante le sessioni di lettura prolungate.

Non perdere l’opportunità di acquistare il monitor da gaming LG 32GN63T in offerta esclusiva Prime a soli 279,99 euro. Con la sua combinazione di prestazioni di alto livello e un’esperienza visiva straordinaria, questo monitor è la scelta ideale per qualsiasi appassionato di gaming che desidera il massimo dal proprio setup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.