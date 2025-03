Monitor da gaming MSI 27" WQHD 180Hz in SUPER OFFERTA di Primavera

MSI MAG 274QRF è un fantastico monitor da gaming da 27 pollici con pannello Rapid IPS Quantum DOT WQHD a 180Hz che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di 249,99 euro invece di 319 grazie alle Offerte di Primavera. Il monitor è disponibile in quantità limitata, ti suggeriamo quindi di sbrigarti nel completare l’ordine.

Monitor MSI in offerta: le caratteristiche

Il pannello Rapid IPS Quantum Dot da 27” WQHD con risoluzione 2560×1440 ti offre una qualità d’immagine straordinaria, con colori ultra-realistici grazie alla copertura del 150% dello spazio sRGB e il 98% DCI-P3: l’HDR Ready e il contrasto dinamico completano il quadro in questo senso.

Da non sottovalutare tuttavia la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1ms GtG, due caratteristiche fondamentali per giocare nelle migliori condizioni con una fluidità eccezionale. In tal senso, è importante sottolineare la tecnologia Night Vision smart black tuner, con cui puoi individuare facilmente i nemici nascosti nelle ombre.

Il design senza bordi e l’illuminazione Mystic Light RGB aggiungono un tocco di stile alla tua postazione, mentre il supporto ergonomico regolabile ti assicura il massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco. Inoltre, sfruttando MSI Gaming Intelligence App potrai personalizzare le impostazioni con pochi clic, ottimizzando la visualizzazione in base al tipo di gioco.

Un display super performante, dal design accattivante e dal prezzo da non perdere: acquista MSI MAG 274QRF QD E a soli 249,99 euro.