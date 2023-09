Monitor da gaming PAZZESCO da 49": occhio al SUPER SCONTO AMAZON

Per giocare al massimo delle potenzialità c’è bisogno del meglio. Qualcuno potrebbe ritenerlo forse esagerato, ma questo monitor da gaming da 49 pollici è la soluzione ideale per essere letteralmente immersi dai propri giochi preferiti. E oggi puoi farlo tuo con in offerta su Amazon a 799 euro invece di 909. Una grossa occasione da non perdere.

Monitor da gaming 49″ in offerta: le caratteristiche

Il monitor AOC Agon da 49 pollici offre un’esperienza visiva senza pari. Con una dimensione così ampia, questo display ultra-largo ti offre il doppio dello spazio sullo schermo rispetto ai normali monitor. Ti sentirai davvero al centro dell’azione, avvolto dal design curvo che ti immerge completamente nel gioco.

Nessun giocatore vuole ritrovarsi con scatti o ritardi durante le sessioni di gioco. Il monitor AOC Agon offre un incredibile tempo di risposta in pixel di 1ms, garantendo velocità senza sbavature per un’esperienza di gioco migliorata. Sarai sempre un passo avanti ai tuoi avversari, con immagini chiare e reattive.

Il monitor AOC Agon è equipaggiato con il doppio della frequenza dei fotogrammi rispetto ad altri monitor, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo significa che ogni fotogramma viene reso in modo nitido e regolare, eliminando la sfocatura e l’effetto mosso. Sarai in grado di cogliere ogni dettaglio, anche nei momenti più frenetici del gioco.

Con un display Dual FHD, il monitor AOC Agon offre una straordinaria risoluzione di 3840 pixel orizzontalmente e 1080 pixel verticalmente. Questo significa che le tue immagini saranno cristalline, con dettagli vividi e una chiarezza impressionante. Non perderai mai un singolo dettaglio, che si tratti di esplorare mondi fantastici o combattere in frenetici scontri online.

Se stai cercando un monitor da gaming che offra prestazioni eccezionali, un design coinvolgente e un’esperienza visiva straordinaria, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

Acquista il monitor da gaming AOC Agon da 49 pollici a soli 799 euro, anziché 909, e immergiti completamente nel tuo mondo di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.