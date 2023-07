Monitor da gaming PERFETTO per PC, PS5 e Xbox: in offerta al MINIMO STORICO

Il monitor da gaming perfetto per le tue esperienze videoludiche è finalmente qui e non puoi lasciartelo scappare.

BenQ Mobiuz EX240N è in offerta su Amazon a soli 159,99 euro, al suo minimo storico assoluto, invece di 189,99 euro. Questa è un’occasione unica per portare a casa un monitor di alta qualità e dalle prestazioni eccezionali, ideale per il tuo PC, PS5 e Xbox.

Monitor da gaming in offerta: le caratteristiche

Con uno schermo da 24 pollici, questo monitor da gaming VA ti offrirà un’esperienza di gioco senza precedenti. La frequenza di aggiornamento a 165Hz e il tempo di risposta di 1ms ti garantiranno un gameplay fluido e reattivo, permettendoti di goderti ogni dettaglio delle tue avventure virtuali.

Grazie alla risoluzione 1920×1080 FHD e alla tecnologia AMD FreeSync Premium, potrai goderti immagini nitide e dettagliate, senza alcun tearing o stuttering. Il monitor BenQ Mobiuz EX240N è pensato per offrirti un’ottima esperienza visiva, con tecnologie come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer che ottimizzano la qualità dell’immagine, garantendoti un gameplay più coinvolgente e avvincente.

Ma la qualità del suono è altrettanto importante per un’esperienza di gioco completa, ed è per questo che il monitor BenQ Mobiuz EX240N offre un suono di qualità superiore. Con due altoparlanti da 2,5W, chip DSP e audio treVolo con tre modalità personalizzate, avrai un suono dinamico e avvolgente, che ti permetterà di immergerti completamente nel mondo dei videogiochi.

La praticità è un altro punto di forza con il navigatore a cinque direzioni, lo Scenario Mapping e l’OSD rapido che ti consentiranno di controllare facilmente tutte le impostazioni, personalizzando l’esperienza di gioco secondo le tue preferenze. Inoltre, grazie all’altezza e all’angolazione regolabile e alla tecnologia Eye-Care, potrai giocare per ore senza affaticare la vista.

La connettività di questo monitor è infine completa ed efficiente, con porte HDMI e DP. Inoltre, la compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X ti garantirà un’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente.

BenQ Mobiuz EX240N è in offerta su Amazon a soli 159,99 euro, al suo minimo storico assoluto, invece di 189,99 euro.

