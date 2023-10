Monitor da gaming Philips 27" in SCONTO su Amazon (-10%)

Se sei un appassionato di giochi, sai quanto sia fondamentale avere un monitor di alta qualità per ottenere prestazioni eccezionali. Oggi questo monitor da gaming Philips da 27 pollici è in super sconto su Amazon. Te lo porti a casa con appena 179 euro scoprendo le qualità di un dispositivo eccezionale.

Monitor da gaming Philips in offerta: la scheda tecnica

Questo monitor da gaming Philips da 27 pollici è progettato per offrirti un’esperienza di gioco straordinaria. Con un tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT), potrai godere di immagini nitidissime e un gameplay fluido. Che tu stia affrontando nemici in frenetici sparatutto in prima persona o gareggiando a velocità folli in giochi di corse, questo monitor ti offrirà la risposta rapida di cui hai bisogno.

Inoltre, con una velocità di aggiornamento fulminea di 165 Hertz, potrai dire addio a sfarfallamenti e ritardi. L’esperienza di gioco sarà così fluida che ti sentirai al centro dell’azione.

Il monitor ti offre la possibilità di personalizzare la tua esperienza di gioco. Puoi scegliere tra le preimpostazioni integrate per giochi FPS, racing o RTS oppure puoi impostare e salvare le tue condizioni ideali. Questo significa che potrai adattare il monitor alle tue preferenze specifiche e ottenere prestazioni ottimali in ogni situazione.

Oltre a questo, il monitor Philips è dotato delle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light. Queste funzionalità riducono l’affaticamento degli occhi e aumentano il comfort di visione, consentendoti di giocare per ore senza sforzo.

Questo monitor è dotato di un pannello IPS ultraresistente e un display opaco con tempo di risposta MPRT di 1 ms. È compatibile con il montaggio a parete VESA 100×100, il che ti offre flessibilità nella disposizione del tuo spazio di gioco. Inoltre, dispone di un’uscita per cuffie da 3,5 mm, garantendo un’esperienza audio coinvolgente.

Le specifiche tecniche comprendono una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1.000:1. Le opzioni di connessione includono 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.2.

Se stai cercando un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo conveniente, questa è l’occasione perfetta. Il monitor da gaming Philips da 27 pollici è ora in sconto del 10% su Amazon, con un prezzo speciale di soli 179 euro anziché 199. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco.

