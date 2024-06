Monitor esterno MSI PRO MP161: la soluzione DEFINITVA (-22%)

Il monitor esterno MSI PRO MP161 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria produttività, sia in ufficio che in movimento. Oggi è possibile acquistarlo con un super sconto del 22% su Amazon, rendendolo un’opportunità imperdibile al prezzo ridicolo di soli 155,00 euro, anziché 199,99 euro.

Monitor esterno MSI PRO MP161: un’occasione imperdibile per i professionisti

Il monitor esterno MSI PRO MP161 è dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full-HD (1920 x 1080), garantendo una qualità dell’immagine eccezionale. Grazie all’angolo di visione di 170°, ogni dettaglio rimane nitido e chiaro da qualsiasi prospettiva. La frequenza di aggiornamento di 60Hz e il tempo di risposta di 4ms GtG assicurano una visione fluida e reattiva, ideale per presentazioni, fogli di calcolo e video.

Con un design slim e leggero, questo monitor pesa solo 0,75 kg e ha uno spessore di 1,08 cm, rendendolo perfetto per essere trasportato in una borsa da lavoro o uno zaino. La sua natura portatile lo rende il compagno ideale per i professionisti che necessitano di un secondo schermo in viaggio o durante le riunioni fuori sede.

La tecnologia less blue light, certificata dal TÜV Rheinland, protegge la vista riducendo l’affaticamento degli occhi, mentre la funzione anti-flicker elimina lo sfarfallio dello schermo. Inoltre, il trattamento antiriflesso della superficie e l’Eco-Mode migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, offrendo comfort e efficienza energetica.

La flessibilità del PRO MP161 è un altro dei suoi punti di forza. Il monitor può essere orientato sia in orizzontale che in verticale, e lo stand ergonomico pieghevole da 0° a 180° permette di regolare l’angolo di visione secondo le proprie esigenze. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono perfetti per le chiamate in conferenza, garantendo una buona qualità audio senza necessità di dispositivi esterni.

La connettività versatile è garantita dalla presenza di un mini HDMI (cavo incluso) e due connettori USB Tipo-C, che supportano il segnale DP 1.2a con modalità Alt e un consumo energetico di 15 W. Questo permette una compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, laptop e smartphone.

Con uno sconto epico del 22% su Amazon, il monitor esterno MSI PRO MP161 è un’offerta da non perdere al prezzo competitivo di soli 155,00 euro.