 Il Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34" a soli 265€ è IMPERDIBILE su Amazon
Il Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34" a soli 265€ è IMPERDIBILE su Amazon

Immergiti al massimo nei tuoi videogiochi preferiti acquistando il fantastico Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34" in promo su Amazon a 265€.
Il Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34
Immergiti al massimo nei tuoi videogiochi preferiti acquistando il fantastico Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34" in promo su Amazon a 265€.

Se cerchi uno schermo che sia altamente immersivo con i tuoi videogiochi e semplicemente pazzesco per la tua produttività allora non puoi assolutamente perdere questa occasione. Il Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34″ è tuo a soli 256 euro su Amazon, anziché 359 euro! Più di 100 euro di sconto e fai un vero e proprio affare. Lo scopri non appena inizi a utilizzarlo.

Prima di tutto il suo pannello curvo da ben 34 pollici è semplicemente folle. La sua risoluzione da 3440 x 1440 pixel offre dettagli incredibili sia quando giochi che quando lavori. Ciò che fa la differenza quando impugni il tuo gamepad o il tuo mouse da gaming è la frequenza di aggiornamento. Infatti, questo monitor offre un folle refresh rate a 180Hz. Fantastico no?

E con FreeSync Premium lo schermo è completamente sincronizzato con la scheda grafica del tuo computer. In questo modo non hai più rallentamenti o fastidiosi strascichi di immagine. I colori risultano sempre perfetti, vividi e realistici, con una gamma sicuramente mozzafiato. I neri sono pieni e profondi con contrasti unici. Anche i bianchi non scherzano. Insomma, un gran bel display.

Con tempi di risposta a 1ms questo Monitor Gaming Curvo ASUS TUF 34″ è estremamente reattivo. Non delude mai, nemmeno durante un frenetico multiplayer online. Sarai sempre un passo avanti ai tuoi amici e potrai anche scovarli nel buio più assoluto grazia alla gestione dei neri eccellenti. Insomma, questo gioiellino non è solo bellissimo, ma anche vincente. Sarai sempre in testa.

Acquistarlo ora non è più un’opzione, ma una vera e propria necessità. Tutto funziona alla grande su questo monitor. Tanto bene che non potrai più farne a meno. A completare tutto una connettività estesa che include 2 porte HDMI 2.0, 2 porte DisplayPort 1.2 e 1 porta USB. Non dimenticarti nemmeno del suo design ergonomico. Non perdere tempo. Ordinalo per un prezzo davvero folle su Amazon!

Pubblicato il 26 dic 2025

