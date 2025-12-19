Monitor Gaming Dell 24": solo 95€ è uno SCHERZO su Amazon!

Pensi sia uno scherzo e invece è un’offerta a tempo imperdibile di Amazon. Il Monitor Gaming Dell 24″ è tuo a soli 95 euro se concludi l’ordine adesso. Addirittura puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 19,04 euro al mese, senza dover compilare alcun modulo, solo con un click. Davvero niente male! Dovrai essere veloce per approfittare di questa promozione e riceverlo cinque giorni prima di Natale.

Questo monitor di ottima qualità offre un display Full HD da ben 23,8 pollici. La frequenza di aggiornamento elevata a 200 Hz garantisce un’esperienza visiva estremamente fluida e dettagliata. Inoltre, i tempi di risposta da 1 ms rendono tutto estremamente reattivo, così da essere sempre un passo avanti a tutti i tuoi nemici. Il tempismo quando si gioca online è indispensabile e lo ottieni anche con un buon monitor.

La tecnologia Fast IPS assicura non solo velocità, ma anche visione dei colori senza differenze. Infatti, guardando lo schermo da diverse angolazioni avrai la tessa resa cromatica guardandolo di fronte. Anche la connettività non scherza. Con 2 porte HDMI e 1 porta DisplayPort puoi collegare più dispositivi contemporaneamente e scegliere la sorgente in base a quale vuoi utilizzare per giocare.

La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina il tearing e lo stuttering. Così vivi sicuramente un’esperienza di gioco sempre fluida sia su computer che console. Insomma, a soli 95 euro il Monitor Gaming Dell 24″ è un vero e proprio affare. Lo trovi solo su Amazon a questo prezzo. La consegna gratuita è inclusa se sei un cliente Prime e puoi decidere di pagare in 5 comode rate a tasso zero.

Il suo design elegante con connettività intelligente ti permette di posizionarlo su qualsiasi piano di appoggio e integrarlo a qualsiasi stile di arredamento. La base di appoggio è compatta e discreta. Inoltre, potrai regolare il display scegliendo l’inclinazione che preferisci così da rendere la visione ancora più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco. Acquistalo adesso a soli 95 euro!