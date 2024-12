Monitor gaming Lenovo (24 QHD 180Hz): tuo con questo SCONTO

Ciò che balza all’occhio fin dal primo sguardo è il design del pannello circondato da cornici ultrasottili, ma i punti di forza di Lenovo Legion R27qe non si limitano a questo. Oggi in forte sconto su Amazon, il monitor da gaming ha una diagonale pari a 27 pollici, risoluzione 2560×1440 pixel e refresh rate da 180 Hz per una fluidità senza compromessi. Lo stesso vale per la reattività, grazie al tempo di risposta ridotto a soli 0,5 ms, così da annullare qualsiasi lag, anche quello più impercettibile.

Lenovo Legion R27qe: l’offerta che stavi aspettando

La qualità a livello visivo è di livello assoluto, come testimonia l’ottenimento della certificazione HDR400 che gli consente di riprodurre effetti realistici quando si tratta di rappresentare luci e ombre in modo impeccabile, senza dimenticare oltre un miliardo di colori e la copertura pari al 120% dello spazio sRGB. Ancora, sul retro trovano posto due ingressi HDMI 2.1 e uno DisplayPort 1.4 così da poter collegare PC, console e altri dispositivi. Consulta tutti gli altri dettagli tecnici nella scheda completa.

Al prezzo finale di 179 euro, Lenovo Legion R27qe è l’affare migliore di oggi se stai cercando un monitor da gaming per la tua scrivania. Lo sconto è automatico (non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali): devi solo metterlo nel carrello.

Se è un regalo di Natale hi-tech, nessun problema, per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio. Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni. È venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.