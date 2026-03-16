 Monitor Gaming LG UltraGear 27": oltre 100€ di sconto anche a tasso zero su Amazon
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Monitor Gaming LG UltraGear 27": oltre 100€ di sconto anche a tasso zero su Amazon

Vivi un'esperienza di gioco unica con il Monitor Gaming LG UltraGear 27" con oltre 100€ di sconto grazie alle Offerte di Primavera su Amazon.
Monitor Gaming LG UltraGear 27
Tecnologia Tv Monitor
Vivi un'esperienza di gioco unica con il Monitor Gaming LG UltraGear 27" con oltre 100€ di sconto grazie alle Offerte di Primavera su Amazon.

Le Offerte di Primavera su Amazon hanno confezionato una promozione decisamente interessante per tutti gli appassionati di videogame. Vivi un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente, ad alta qualità visiva, grazie al Monitor Gaming LG UltraGear 27″. Oggi lo trovi in offerta con oltre 100 euro di sconto. Acquistalo immediatamente, prima che anche gli ultimi pezzi a magazzino finiscano portando la promozione al sold out.

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Il vantaggio di questa offerta è che puoi pagarla in 5 rate a tasso zero da soli 78 euro al mese. Insomma, un vero e proprio vantaggio per questo monitor che promette di rendere la tua esperienza da gamer davvero pro. Con ben 27 pollici di divertimento, offre immagini ad altissima risoluzione grazie alla tecnologia Ultra HD 4K con refresh rate a 180 Hz. In Full HD passi a 360 Hz di refresh rate. Reattività estrema semplicemente premendo un tasto.

LG UltraGear 27G810A Monitor Gaming 27

LG UltraGear 27G810A Monitor Gaming 27″ UHD 4K 180Hz / FHD 360Hz, IPS 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VRR, HDR 400, HDMI 2.1, DP, Hub USB, AUX, Stand regolabile, Nero

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Le immagini trasmesse sono vivide e realistiche, con tempi di risposta a 1 ms che migliorano notevolmente l’esperienza di gioco. Inoltre, grazie alle tecnologie G-SYNC e FREESYNC ottieni una sincronizzazione adattiva che elimina gli effetti di tearing e stuttering, per un gameplay sempre fluido e coinvolgente, anche durante i momenti più movimentati.

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 mar 2026
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