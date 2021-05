Monitor Huawei 24" FHD IPS a meno di 120 euro

Per chi fosse alla ricerca di un buon monitor per casa o ufficio, dal costo decisamente contenuto, corre in aiuto Huawei. Quello che vi riportiamo oggi, infatti, è il monitor Huawei AD80 caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo piuttosto interessante.

Monitor Full HD Huawei AD80: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello, aspetto cruciale di ogni monitor. In questo caso troviamo un display da 23,8 pollici Full HD che sfrutta la tecnologia IPS. Questo garantisce un’ottima fedeltà cromatica ed un discreto livello di dettaglio grazie alla diagonale contenuta se rapportata alla risoluzione. Il monitor è in grado di coprire il 72% dello spazio di colore NTSC ed ha un rapporto body/screen del 90%. Lo spessore tanto ridotto dei bordi lo rende un’ottima soluzione economica anche per configurazioni multi-monitor.

Il refresh rate si ferma 60Hz, tuttavia si adatta senza problemi anche all’intrattenimento e sessioni di gaming, naturalmente con i dovuti compromessi. Presente la certificazione TUV Rheinland per la riduzione della luce blu, che diminuisce la stanchezza e i danni alla vista anche durante un utilizzo prolungato. Dal punto di vista della connettività, invece, il monitor è essenziale. Troviamo infatti una singola porta HDMI ed una VGA per la connessione al computer, oltre naturalmente all’attacco per l’alimentazione. Il cavo HDMI in ogni caso è già incluso in confezione. Insomma, un prodotto senza enormi pretese, ma dal rapporto qualità/prezzo davvero competitivo.

Il monitor è disponibile su Amazon a soli 119,90 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.