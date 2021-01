È sufficiente dare un’occhiata alle recensioni lasciate da chi ha già acquistato Acer Predator XB273GX per avere un’idea della qualità offerta: il monitor da 27 pollici oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 16% sul prezzo di listino. Garantito tra le altre cose il supporto all’HDR e alla tecnologia G-SYNC di NVIDIA.

Acer Predator XB273GX in offerta su Amazon

Dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento 240 Hz, integra gli altoparlanti per un’esperienza multimediale completa. Il design ZeroFrame riduce al minimo i bordi intorno allo schermo. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort.

Un monitor adatto sia al gaming sia alla produttività. Al prezzo di 379 euro invece di 449 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi sta allestendo una nuova postazione desktop o ha intenzione di aggiornare quella in uso. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita.

