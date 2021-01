Ripetitore Wi-Fi 3 in 1 a meno di 20 euro

Se siete alla ricerca di una soluzione più compatta rispetto al TP-Link che vi abbiamo proposto poco fa, per lo stesso prezzo Amazon offre un’ottima alternativa. Si tratta del Ripetitore Wi-Fi BeWlaner, un piccolo dispositivo che offre lo stesso ventaglio di funzionalità, in uno spazio nettamente più contenuto.

Extender Wi-Fi Repeater 300: caratteristiche tecniche

Il ripetitore Wi-Fi in questione è uno dei tradizionali dispositivi utili ad estendere la copertura della connessione wireless. Si sa infatti che i modem router, soprattutto quelli forniti dagli operatori, lasciano le cosiddette “zone buie” in diversi punti della casa. Grazie alla spina integrata, sarà sufficiente inserire l’extender in una qualsiasi presa elettrica per far si che l’intera stanza in cui viene collocato sia coperta dalla connessione wireless. A questo punto infatti basterà connettere tramite il tasto WPS, il dispositivo al modem principale e la rete sarà pronta per essere utilizzata. I LED inoltre permetteranno di avere sempre sotto controllo lo stato del device e della rete.

Così come per il modem di TP-Link, anche il Wi-Fi extender può essere utilizzato come router, grazie ad una porta RJ45 posta nella parte inferiore. In questo modo sarà possibile collegare un dispositivo tramite cavo ethernet in modo da ottenere una maggiore stabilità e velocità di connessione. Nel caso in cui invece, volessimo una rete dedicata ai nostri dispositivi, basterà selezionare la modalità AP (Access Point). Questa permette di generare una seconda rete, con nome e password diversi rispetto a quella principale, da dedicare alle nostre apparecchiature.

Oggi è possibile acquistare il ripetitore su Amazon a soli 17,58 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.