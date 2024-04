Monitor LG 24" FHD a 109,99€: lo SCONTO Amazon da non perdere

Questo sconto su Amazon può permetterti di portare a casa un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD ad un prezzo molto interessante. Sto parlando dello schermo LG 24ML60SP che oggi puoi acquistare a soli 109,99 euro con spedizione Prime inclusa.

Una soluzione versatile e performante per soddisfare diverse esigenze, sia in casa che in ufficio. Con un pannello da 24″ Full HD LED IPS e una risoluzione di 1920×1080 pixel, ti garantisce un’esperienza visiva di qualità e dettagliata. La tecnologia AntiGlare riduce i riflessi e garantisce una visione confortevole anche in ambienti luminosi, mentre la funzione Flicker Safe riduce lo sfarfallio dello schermo per una visione più confortevole e meno affaticante per gli occhi.

Il tempo di risposta di 1ms (MBR) e la tecnologia AMD FreeSync con refresh rate di 75Hz lo rendono ideale anche per il gaming senza grandi pretese, merito pure della tecnologia Black Stabilizer che migliora la visibilità nei giochi scuri, mentre Dynamic Action Sync (DAS) riduce il ritardo di input.

Grazie al pannello IPS puoi avere una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una gamma di colori NTSC del 72%: puoi contare anche su funzionalità avanzate come lo schermo multitasking con Screen Split, il Reader Mode per ridurre la luce blu e la tecnologia audio MAXX da 10W per un’esperienza audio coinvolgente.

Infine, uno sguardo alle connessioni con porte VGA e HDMI per la connettività con dispositivi esterni, un’uscita audio jack per collegare le cuffie e un attacco VESA 100×100 per il montaggio su supporti o bracci ergonomici. Tutto questo a soli 109,99 euro. Assolutamente da non perdere.