Monitor LG 27" 4K in SUPER OFFERTA Prime (-20%)

La Festa delle Offerte Prime, attiva ancora per oggi fino a mezzanotte, ti permette di mettere le mani su questo monitor LG da 27 pollici con risoluzione 4K ad un prezzo da paura: 199,99 euro invece di 249,99.

Una grande occasione a cui puoi accedere se sei un abbonato Prime: puoi rimediare optando per la prova gratuita di 30 giorni.

Monitor LG 27 pollici in offerta: 4K e non solo

Questo 4K monitor da 27″ è una finestra su un mondo di dettagli cristallini e colori vibranti. Con una risoluzione Ultra HD di 3840×2160 pixel, ogni immagine prende vita in modo sorprendente. La tecnologia AntiGlare ti assicura un’esperienza visiva priva di fastidi, riducendo i riflessi e gli abbagliamenti.

La qualità visiva del LG 27UL500P è potenziata da un pannello IPS, che offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Con oltre 1 miliardo di colori e una copertura sRGB del 98%, questo monitor è stato calibrato per garantire colori vividi e fedeli alla realtà. La tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) porta dettagli e contrasto ai massimi livelli, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente.

Se sei un appassionato di gaming, sarai felice di sapere che questo monitor è equipaggiato con funzionalità che lo rendono ideale per l’entusiasmante mondo dei videogiochi. Il tempo di risposta di 5ms (GtG) e la compatibilità AMD FreeSync a 60Hz eliminano i fastidiosi sfarfallii e ritardi, offrendoti una grafica fluida e priva di strappi. Il Black Stabilizer e il Dynamic Action Sync (DAS) migliorano la visibilità nelle scene buie e rendono i giochi d’azione più reattivi. Inoltre, la funzione Crosshair ti aiuta a puntare con precisione nei giochi di sparatutto.

Ma il monitor LG 27UL500P non è solo per il gaming. È uno strumento versatile per il multitasking, con la funzione Screen Split che ti consente di suddividere il tuo schermo in diverse finestre, ideale per aumentare la tua produttività. Se lavori a lungo sullo schermo, il Reader Mode (Low Blue-Light) riduce l’affaticamento degli occhi, consentendoti di lavorare in modo più confortevole.

Le opzioni di connettività sono ampie e includono 2 porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e 1 porta Display Port 1.4. Inoltre, l’attacco VESA 100×100 ti permette di montare il monitor su un braccio regolabile o su un supporto per risparmiare spazio sulla scrivania. L’inclinazione del monitor è regolabile per garantirti l’angolo di visione perfetto.

Questo monitor LG è un affare da non perdere. Con uno sconto del 20% su Amazon Prime, puoi portare a casa questa eccezionale tecnologia visiva per soli 199,99 euro invece di 249,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di migliorare la tua esperienza visiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.