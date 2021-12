Monitor LG 27UP650: il 4K con HDR ad un prezzo eccezionale

Le offerte di Natale di Amazon stanno presentando diverse occasioni davvero interessanti. Quella che ti proponiamo in questo articolo è un’ottima offerta sul monitor LG 27UP650, una soluzione estremamente versatile per il 4K che si adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo, oggi a soli 299 euro.

Monitor 4K LG 27UP650: caratteristiche tecniche

La soluzione di LG offre un pannello da 27 pollici con tecnologia IPS e una risoluzione di 3840×2160 (4K). Dal punto di vista della fedeltà cromatica si tratta di uno dei migliori pannelli in questa fascia di prezzo. È un monitor pensato in particolare per l’utilizzo professionale. La risoluzione, infatti, consente una visione molto più nitida dei caratteri affaticando meno la vista. Tuttavia, si adatta perfettamente al gaming grazie ad un refresh rate di 60Hz. Una frequenza ideale soprattutto per i giocatori console, che potranno godere del Freesync supportato dalle piattaforme Xbox e Play Station di ultima generazione. Non mancano naturalmente le funzionalità dedicate all’utilizzo prolungato in ufficio come Flicker Free e Low Blue Light. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione riducendo drasticamente l’affaticamento alla vista. La seconda, invece, diminuisce la luce blu emessa dal pannello, causa di irritazione agli occhi.

La connettività seppur essenziale, offre una buona dotazione di porte. Gli ingressi HDMI sono due, entrambi HDMI 2.0 con supporto al protocollo HDCP 2.2. Presente un ingresso DisplayPort 1.4 e un’uscita aux per cuffie o altoparlanti. Non manca neanche il supporto all’HDR 400 per la visione dei contenuti multimediali. Ottima per la produttività la modalità split screen che consente di dividere in sezioni lo schermo per una gestione efficiente del multitasking. Comodo lo stand regolabile in altezza e inclinabile, che consente anche di girare lo schermo in modalità pivot. Nel complesso un monitor che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, caratterizzato dall’ottima qualità dei pannelli LG.

Grazie ad uno sconto del 25%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 299,99 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.