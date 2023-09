Monitor LG Ultragear 27" QHD in SUPER SCONTO su Amazon (-33%)

Il monitor LG Ultragear da 27 pollici è il grande protagonista del giorno su Amazon: merito di una super offerta del 33% che ti permette di portartelo a casa a soli 255 euro invece di 379. Un risparmio clamoroso per un monitor da gioco di primissima fascia e adesso ti spiegheremo anche perché.

Monitor LG Ultragear da 27 pollici in offerta

Il Monitor LG Ultragear è progettato pensando ai giocatori più esigenti. Con una risoluzione Quad HD (2560×1440), questo monitor offre dettagli straordinari e colori vividi che portano ogni immagine e ogni frame di gioco alla vita. Ogni volta che accendi il tuo gioco preferito, sarai trasportato in un mondo di avventure con una chiarezza visiva senza precedenti.

Il monitor è dotato di un impressionante tempo di risposta di soli 1 millisecondo (GtG). Questo significa che le tue azioni in gioco saranno riflesse istantaneamente sullo schermo, eliminando fastidiosi effetti di sfocatura o ghosting. Sia che tu stia correndo in pista o combattendo in un’arena virtuale, il monitor LG Ultragear ti offrirà una reattività senza rivali.

Il dispositivo è compatibile sia con NVIDIA G-Sync che con AMD FreeSync Premium, garantendo una perfetta sincronizzazione tra il tuo hardware e il display. Addio al tearing dello schermo e agli artefatti visivi. Il gioco sarà fluido e senza interruzioni, proprio come dovrebbe essere.

Grazie al pannello IPS, il monitor offre colori realistici e una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Con una copertura del 99% dello spazio colore sRGB, potrai apprezzare immagini straordinariamente realistiche che catturano ogni dettaglio.

L’High Dynamic Range (HDR) offre una gamma dinamica più ampia con neri profondi e dettagli luminosi. Quando giochi o guardi contenuti HDR, vivrai un’esperienza visiva superiore.

Il monitor offre anche funzionalità aggiuntive come la possibilità di suddividere lo schermo per una maggiore produttività e una modalità lettura che riduce la luce blu, ideale per sessioni di gioco prolungate.

Infine, trovi due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4, un’uscita audio e supporto VESA 100×100 per il montaggio su supporto regolabile. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di gioco.

L’offerta su Amazon riduce il prezzo del Monitor LG Ultragear da 379 a soli 255 euro. Questa è un’opportunità unica per migliorare la tua esperienza di gioco con uno dei migliori monitor sul mercato.

