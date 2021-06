Monitor LG UltraGear e UltraWide Curvo QHD scontato di 247€

Un ottimo monitor da gaming, ma non solo, di casa LG è in offerta oggi su Amazon. Si tratta dell’LG UltraGear 34GN850 che monta un pannello UltraWide Curvo con rapporto 21:9 in grado di garantire una qualità visiva senza precedenti.

Monitor LG UltraGear 34GN850 in offerta su Amazon

Si tratta come premesso di un prodotto dedicato principalmente ai videogiocatori, ed è quindi nell’ambiente videoludico che trova i suoi punti di forza. Il pannello in questione infatti misura 34 pollici, ma con una risoluzione di 3440×1440p. Questo vuol dire una definizione QHD davvero incredibile.

Nonostante la tecnologia Nano IPS, il pannello riesce ad ottenere una velocità di transizione GtG di solo 1ms, che insieme ad una frequenza di aggiornamento di 144Hz (e ben 160Hz in overclock) garantisce immagini fluide e prive di scie (ghosting). Grazie inoltre al supporto tanto al G-Sync di Nvidia (via software) che al FreeSync di AMD, i frame a schermo saranno sempre sincronizzati eliminando i problemi di tearing e stuttering inevitabili in assenza della sincronizzazione verticale.

Il monitor inoltre viene fornito con un piedistallo che permette di ruotare ed inclinare il display. Dal punto di vista della connettività il monitor è piuttosto essenziale: 2 ingressi HDMI, 1 ingresso DisplayPort, 3 porte USB 3.0 e un jack audio. Grazie all’offerta del giorno Amazon propone l’LG UltraGear 34GN850 a soli 874,89 euro con uno sconto di ben 247 euro sul prezzo di listino.