Un monitor da mettere sotto l’albero? LG 34WN650 può essere la scelta giusta, approfittando dello sconto del 33% sul prezzo di listino praticato oggi da Amazon, purché l’albero sia sufficientemente grande: si tratta di un display da 34 pollici ultrawide ideale per chi quotidianamente trascorre lunghe sessioni di lavoro alla scrivania.

LG 34WN650: monitor ultrawide oggi in sconto su Amazon

La risoluzione 2560×1080 pixel permette di affiancare più schermate, in modo da lavorare comodamente in multitasking senza dover continuamente passare da una finestra all’altra, risparmiando così tempo prezioso. Garantito inoltre il supporto alla modalità HDR per una qualità elevata delle immagini anche durante la riproduzione dei contenuti multimediali. A questo si aggiunge il pannello IPS che assicura un’esperienza visiva senza compromessi da ogni angolazione.

Nella scheda tecnica di LG 34WN650 figurano anche altoparlanti stereo da 14 W, gli ingressi HDMI e DisplayPort, la tecnologia Flicker Safe per l’anti-sfarfallio e il supporto al sistema AMD FreeSync per gli appassionati di gaming. Tutto questo oggi su Amazon al prezzo di 299,99 euro invece di 449,00 euro come da listino.