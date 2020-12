Ripetitore Wi-Fi multifunzione in offerta

Oggi vogliamo suggerirvi nuovamente un ripetitore Wi-Fi, uno degli strumenti più utili negli ultimi tempi, che permette di coprire l’intera casa con la connessione senza fili. Il vantaggio dei ripetitori è raggiungere lo scopo, con una spesa contenuta ed una semplicità alla portata di tutti. In particolare oggi vi riportiamo l’offerta sul Aigital Ripetitore Dual Band.

Aigital Extender dual band: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di uno strumento estremamente semplice. Questo infatti possiede una spina integrata e sarà sufficiente inserirla in una presa nell’area che si intende coprire. Fatto ciò basterà collegare il ripetitore al modem primario, e la rete Wi-Fi coprirà la stanza in cui è stato predisposto il ripetitore mantenendo il medesimo nome e password. In questo caso la velocità di connessione arriva a ben 1200Mbps, mentre stabilità ed estensione vengono garantite da ben 4 antenne esterne orientabili e rimovibili per semplificarne il trasporto.

Nel caso però volessimo ottenere una rete personale, la modalità AC (Access Point) riesce a soddisfare questa esigenza. Una volta connesso al modem primario infatti, potremo utilizzare l’extender come vero e proprio punto d’accesso generando una seconda rete con nome e password diverse. Non mancano inoltre due porte RJ45 di cui una WAN/LAN e l’altra LAN. Questo permette di connettere il dispositivo ad una rete cablata in modo da ottenere le massime prestazioni. In alternativa potremo utilizzarlo come router per connettere due apparecchi direttamente tramite cavo ethernet.

L’extender dual band di Aigital è attualmente in offerta a con uno sconto del 5%, al prezzo di 37,98 euro su Amazon.