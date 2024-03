Solo 99€ e metti sulla scrivania questo monitor MSI

In sconto al prezzo di soli 99 euro, MSI PRO MP245V è la migliore scelta che potrai fare oggi se stai cercando un monitor da 23,8 pollici da mettere sulla scrivania. Le cornici sottili e il suo pannello di qualità sono tra i punti di forza del monitor, proposto oggi in sconto da Amazon rispetto al listino ufficiale del produttore.

Monitor da 23,8 pollici: lo sconto su MSI PRO MP245V

Garantisce il supporto alla frequenza di aggiornamento da 100 Hz per una fluidità perfetta che, insieme al tempo di risposta ridotto a 1 ms, lo rende ideale anche per il gaming. Ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e la luminosità può raggiungere i300 nit, con un rapporto di contrasto da 4000:1 per immagini prive di sbavature. Il benessere degli occhi è garantito dalle tecnologie Less Blue Light e anti-sfarfallio. Per quanto riguarda le connessioni, si può contare sulle porte HDMI 1.4b e D-Sub. Infine, c’è la predisposizione per lo standard VESA che torna utile a chi desidera appenderlo. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

È venduto e spedito da Amazon e, grazie allo sconto di oggi, il monitor MSI PRO MP245V può essere tuo al prezzo di soli 99 euro. Se ancora non sei convinto, dai uno sguardo ad alcune delle centinaia di recensioni positive pubblicate da chi lo ha già messo alla prova, assegnandogli un voto medio molto alto, sfiorando il perfect score (4,7/5 stelle).

Con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani a chi effettua subito l’ordine, è lo schermo giusto da acquistare e da mettere sulla scrivania.