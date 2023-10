Monitor MSI a prezzo SHOCK su eBay con questo coupon

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità che possa migliorare la tua esperienza di gioco o di lavoro, abbiamo un affare esclusivo per te su eBay: il monitor LED MSI MSI Optix g27c4 e2 è disponibile a soli 176,99 euro invece di 229 euro con l’uso del codice sconto PASSIONI23 prima del pagamento. Non perdere questa incredibile occasione di risparmio.

Monitor MSI in offerta: le caratteristiche

I monitor MSI sono noti per la loro qualità dell’immagine straordinaria e il MSI Optix g27c4 e2 non fa eccezione. Con un pannello IPS che offre intensità di colore eccezionali e ampi angoli di visione di 178°, potrai godere di immagini nitide e dettagliate da qualsiasi angolazione. Il design “senza cornice” riduce le linee e ti permette di creare un setup multi-monitor senza fastidiose interruzioni visive.

Con un display da 27″ e una risoluzione FHD di 1920 x 1080, il MSI Optix g27c4 e2 offre la dimensione perfetta per il gaming e il lavoro. Il refresh rate di 170 Hz con tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce un’esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallamenti. Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms è ideale per gli eventi di esports, garantendo una reattività istantanea.

Questo monitor supporta una gamma di colori estremamente ampia, con fino a 16,7 milioni di colori e il 101,91% dello spazio colore sRGB. Questo assicura una precisione dei colori straordinaria per un’esperienza visiva incredibile. Inoltre, i monitor MSI sono ottimizzati per la protezione degli occhi, con tecnologie less-blue light e anti-flicker che riducono l’affaticamento degli occhi anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Il pannello IPS offre un contrasto nativo di 1100:1 migliorato rispetto agli IPS tradizionali, con il 10% in più di contrasto. Supporta anche il contrasto dinamico fino a 100M:1, assicurando una gamma completa di sfumature di colore. La tecnologia MSI Night Vision migliora i dettagli nelle scene buie dei tuoi giochi, permettendoti di vedere chiaramente anche in condizioni di luce ridotta.

Il monitor ti garantisce una gamma di opzioni di connettività, tra cui porte DisplayPort 1.2a e HDMI 1.4b CEC. Questo significa che è compatibile con PC, Mac, console e laptop. Inoltre, il retro del monitor è dotato di un navigatore a joystick a 5 vie per una facile navigazione nei menu e di un supporto regolabile in inclinazione per un comfort personalizzato.

