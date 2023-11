Monitor MSI Modern 27": che prezzo su Amazon con questo sconto (179,99€)

Oggi puoi aggiornare la tua postazione di studio o di lavoro grazie allo sconto di Amazon su questo monitor MSI Modern da 27 pollici che può essere tuo a soli 179,99 euro invece di 249,99. Una grandissima occasione e un prezzo fantastico su un prodotto di qualità.

Monitor MSI Modern 27 pollici in offerta: le caratteristiche

Il Modern MD271PW è progettato pensando alla salute dei tuoi occhi. Con tecnologie come “MSI Anti-Flicker” e la riduzione della luce blu, questo monitor riduce l’affaticamento degli occhi, permettendoti di lavorare più a lungo e in modo più confortevole.

Immergiti in un display Full HD da 27″ con pannello IPS che offre una risoluzione di 1920 x 1080 e un refresh rate di 75Hz. Goditi colori vibranti e un’immagine nitida che rendono la tua esperienza visiva davvero straordinaria.

Il Modern MD271PW non è solo un capolavoro visivo, ma vanta anche un design elegante con sottilissima cornice. Gli altoparlanti integrati da 1W permettono presentazioni audio collettive, e la porta USB Type-C offre una connettività versatile per collegare vari dispositivi al monitor.

Il monitor è completamente personalizzabile grazie allo stand con 4 diverse regolazioni, incluso il supporto per la visualizzazione verticale. Inoltre, puoi sostituire lo stand con il supporto VESA (75×75 mm) per adattarsi alle tue esigenze. Il software MSI Display Kit offre funzionalità avanzate come la suddivisione della finestra e profili programmabili.

Con opzioni di interfaccia video che includono porte HDMI 1.4 e USB Type-C (segnale HDMI 2.0), questo monitor supporta diverse piattaforme, dal PC alle console, offrendoti la flessibilità di cui hai bisogno in ogni situazione.

Non perdere l’occasione di ottimizzare la tua produttività con il monitor MSI Modern MD271PW, ora disponibile su Amazon a soli 179,99 euro. Rendi il tuo spazio di lavoro più confortevole e funzionale oggi stesso.

