Monitor MSI PRO: SUPER sconto Black Friday (-24%)

Se sei alla ricerca di un monitor che unisca raffinatezza, qualità e prestazioni di livello superiore, non perdere l'opportunità di acquistare il monitor MSI PRO da 24″ con uno sconto esclusivo del 24% su Amazon, in occasione del Black Friday.

Monitor MSI PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore di questo gioiello tecnologico è il suo pannello FHD da 23,8 pollici. Dotato di tecnologia IPS e un ampio angolo di visione di 178°, il PRO MP243X offre un’esperienza visiva straordinaria. La risoluzione Full-HD (1920×1080) e l’alta refresh rate di 100Hz (1ms MPRT) garantiscono un flusso di immagini fluido e veloce, perfetto per i videogiocatori e gli appassionati di grafica.

La salute dei tuoi occhi è al centro delle preoccupazioni di MSI. Certificato da TÜV Rheinland Eye Comfort, il monitor PRO MP243X integra funzioni avanzate come il Less Blue Light PRO, il filtro hardware che riduce la luce blu dannosa, e la tecnologia antiflicker, che elimina fastidiosi sfarfallii. Il trattamento antiriflesso della superficie e le impostazioni predefinite in modalità eco completano il pacchetto, assicurando un comfort visivo ottimale.

La flessibilità è un altro punto di forza di questo monitor. Il supporto VESA da 75 mm consente il montaggio a parete o su braccio, ad esempio con il MSI VESA Arm MT81. La possibilità di orientare il monitor in quattro direzioni, sia verticalmente che orizzontalmente, offre una flessibilità impareggiabile. Gli altoparlanti incorporati da 3 W aggiungono un tocco di praticità, eliminando la necessità di dispositivi audio esterni.

La qualità dell’immagine è eccezionale, con una gamma di colori sRGB del 119%, luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1. L’App MSI Display Kit sblocca ulteriori impostazioni per personalizzare il display secondo le tue preferenze, migliorando sia l’esperienza visiva che la produttività.

Non farti sfuggire questa occasione unica di portare a casa il monitor MSI PRO da 24″ a un prezzo imbattibile.

