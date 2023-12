Monitor nuovo? Philips DISTRUGGE il prezzo del 27" FHD, occasione

Un monitor nuovo sulla scrivania per farti tornare un sorriso proprio per Natale. Se stai cercando uno schermo da abbinare al tuo computer, ho la soluzione per te. In realtà è Philips che te la propone con questo modello da 27 pollici che ha tutto al posto giusto.

Approfitta dello sconto su Amazon del 41% sul prezzo di listino per concludere un vero e proprio affare. Collegati al volo e completa l’acquisto con soli 99€. L’occasione è ghiotta.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor 27 pollici di Philips: tutto quello che devi sapere

Bello, semplice e perfetto per un utilizzo quotidiano e anche qualcosa in più. Se sei alla ricerca di un monitor ampio e di ottima qualità, questo modello di Philips risponde alle tue esigenze. Con tutto al posto giusto, infatti, hai la possibilità di goderti programmi e pagine web senza strizzare gli occhi.

Il pannello LED offre dei colori vividi e ottimi. In più è stato concepito con un ampio angolo di visione per garantirti il massimo anche quando non sei propriamente frontale. Con risoluzione Full HD puoi goderti anche lo streaming. Se poi, nel tempo libero, ti piace anche sperimentare qualche gioco i 75Hz ti garantiscono un buon risultato sebbene entry level.

Con attacco HDMI e VGA hai tutta la connettività dalla tua parte. Il monitor sul retro ha anche l’attacco VESA così se vuoi lo attacchi al muro mediante apposito braccetto.

Che altro dirti, non perdere neanche un secondo in più e collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo monitor 27 pollici a soli 99€ con sconto del 41% complessivo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.