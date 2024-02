Monitor Philips 24" Full HD a 91,99€: OCCASIONISSIMA su Amazon

Perfetto da usare in ufficio per il lavoro o anche a casa questo monitor Philips da 24 pollici con risoluzione Full HD è un vero e proprio affare: su Amazon puoi acquistarlo in offerta a soli 91,99 euro.

Monitor Philips 24″ in offerta: le caratteristiche

Il monitor è dotato di un pannello VA con tecnologia Adaptive Sync che guarda anche ai videogiochi con una frequenza di aggiornamento di 75Hz che ti assicura una risposta rapida e soddisfacente, se vuoi usarlo anche per quello.

Chiaro che il focus di questa periferica riguarda la produttività e in tal senso è semplicemente perfetto: con la tecnologia Flicker Free e il Low Blue Mode, i tuoi occhi saranno protetti dall’affaticamento e dallo stress visivo, consentendoti di lavorare anche per lunghe ore senza problemi.

La predisposizione VESA ti offre la possibilità di montare il monitor direttamente a muro, risparmiando spazio prezioso sulla tua scrivania e creando un ambiente più ordinato e organizzato. Con un angolo di visione di 178°/178°, potrai goderti immagini chiare e dettagliate da qualsiasi angolazione, assicurandoti di non perdere mai nulla.

La scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili, un’ottima qualità visiva e un prezzo accessibile: il monitor Philips da 24 pollici con risoluzione Full HD è in offerta su Amazon a soli 91,99 euro.