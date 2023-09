Monitor Philips 24" Full HD in offerta a 89,90 euro su Amazon

Per aggiornare la tua postazione senza spendere troppo abbiamo una fantastica offerta da segnalarti: il monitor Philips 241V8L da 24 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 89,90 euro, anziché 142. È un affare incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Monitor Philips 24″ in offerta Amazon

Il monitor Philips 241V8L offre una straordinaria qualità dell’immagine grazie al suo pannello VA. Con angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale, potrai goderti immagini chiare e vivide da qualsiasi angolazione. La risoluzione Full HD ti garantirà dettagli nitidi e colori brillanti, perfetti per qualsiasi attività, dal lavoro alla visione di contenuti multimediali.

Se sei un appassionato di gaming, sarai felice di sapere che questo monitor Philips è dotato della tecnologia Adaptive Sync. Con un refresh rate di 75Hz, potrai goderti un’esperienza di gioco fluida e senza sfarfallamenti.

Il monitor Philips 241V8L è poi dotato di porte VGA e HDMI, il che significa che potrai collegare facilmente i tuoi dispositivi senza dover acquistare adattatori costosi. Che tu debba collegare il tuo laptop, la console di gioco o il lettore multimediale, avrai le porte giuste a portata di mano.

Tra le altre cose trovi anche la tecnologia Flicker Free, che riduce l’affaticamento degli occhi causato dallo sfarfallio dello schermo. Inoltre, il modo Low Blue Mode aiuta a ridurre la luce blu dannosa emessa dallo schermo, il che è particolarmente utile durante le sessioni di lavoro prolungate.

Se desideri risparmiare spazio sulla scrivania, il monitor Philips 241V8L è predisposto per il montaggio a parete con il supporto VESA. Questa opzione ti consente di fissare il monitor direttamente al muro, offrendoti una soluzione elegante e ordinata.

Il monitor Philips di alta qualità è ora disponibile su Amazon a soli 89,90 euro.

