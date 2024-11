Monitor Philips (24 pollici, Full HD) con speaker a SOLI 69 euro

Al prezzo stracciato di soli 69 euro, questo monitor da 24 pollici a marchio Philips (modello 241V8LAB) è perfetto per ogni scrivania. Prodotto da uno dei brand più conosciuti e affidabili del mercato, vanta caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività, ma non solo, anche allo streaming, al gaming e alla navigazione online. Si tratta di un’offerta a tempo che rischia di andare subito sold out.

Le caratteristiche del monitor Philips 241V8LAB

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 100 HZ per una fluidità senza compromessi. Non mancano poi le tecnologie Flicker Free, SmartContrast e SmartImage per le ottimizzazioni, la modalità LowBlue che riduce l’emissione di luce blu per non affaticare gli occhi, gli ingressi HDMI e VGA posizionati sul retro, l’altoparlante integrato che rende superfluo il collegamento di casse o speaker esterni, la luminosità fino a 250 nit e il rapporto di contrasto che arriva a 3.000:1 per una qualità elevata delle immagini. Scopri di più nella descrizione completa.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali, ma solo metterlo nel carrello. Il monitor Philips 241V8LAB al prezzo stracciato di soli 69 euro è un affare da cogliere al volo. Lo sconto rispetto al listino è applicato in automatico dall’e-commerce. Ancora, segnaliamo che il voto medio assegnato da oltre 16.400 recensioni è molto alto, pari a 4,6/5, a testimonianza della sua qualità.

Come anticipato, è un’offerta a tempo: approfittane prima che sia troppo tardi, per evitare il sold out. Se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.